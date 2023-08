Jair Renan Bolsonaro deve ser intimado a depor à Polícia Civil do Distrito Federal

Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, será intimado a depor após ser alvo de busca e apreensão pela Polícia Civil do Distrito Federal. Em seu endereço de Balneário Camboriú (SC) houve a apreensão de aparelho de celular, computador e anotações eleitorais.A polícia também apreendeu outros dispositivos eletrônicos e documentos em cinco endereços no Distrito Federal. O delegado responsável afirmou que todo o material será periciado e os investigados deverão ser convocados após a realização de análise dos celulares.