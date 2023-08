Deputado Rodrigo Amorim e funcionários da Seop discutem em aeroporto

Rio - O deputado Rodrigo Amorim (PTB) se envolveu em uma confusão com agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) na manhã desta quinta-feira (23), no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio.

Os funcionários da Seop realizavam uma fiscalização contra veículos que param próximo ao aeroporto. O parlamentar se queixou, pedindo a identificação dos agentes e questionando a legalidade da ação. Com isso, um bate-boca teve início e, em certo momento, um fiscal afirma que foi chamado de miliciano e que teve o crachá arrancado pelo deputado.

Amorim entrou em contato com o deputado Allan Lopes (PL), presidente da Comissão de Combate à Desordem Urbana, que também compareceu no local. Os envolvidos foram encaminhados à 5ª DP (Mem de Sá), onde a ocorrência foi registrada.

De acordo com Allan Lopes, os agentes da Seop teriam se negado a mostrar a identificação e fugido do local após a abordagem dos parlamentares. Rodrigo Amorim, em sessão na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), disse que foi vítima de abuso por parte dos fiscais.

Além disso, relatou que foi à delegacia para fazer um termo de declaração no qual acusa os funcionários de ameaça e tentativa de lesão corporal, afirmando que um dos agentes tentou atropelá-lo.

Em nota, a Prefeitura do Rio afirmou que "lamenta profundamente que deputados estaduais tentem impedir ações de ordenamento nas quais servidores públicos estavam trabalhando para o cumprimento de posturas municipais no local".

"Os deputados estaduais Rodrigo Amorim e Allan Lopes tentaram impedir o trabalho das equipes da Secretaria de Ordem Pública, inclusive com intimidação aos agentes, durante ordenamento de rotina no entorno do aeroporto Santos Dumont. Após autorização do comando da Secretaria de Ordem Pública, a equipe dirigiu-se para 5a DP para esclarecer os fatos. No momento, a prefeitura analisa as medidas cabíveis contra o abuso de autoridade cometido pelos parlamentares", comunicou.

Ainda na quarta-feira, os deputados publicaram vídeos de uma fiscalização à atuação da Seop no aeroporto. Eles cobram a identificação de um dos funcionários, que afirma não ter crachá por atuar há pouco tempo na função. Os parlamentares reclamam que os passageiros precisariam percorrer à pé uma distância grande entre a entrada do aeroporto e o local de parada dos carros.