Suspeito de vender "maconha gourmet" é preso em Resende

Um homem, de 44 anos, suspeito de vender "maconha goumert", foi preso na terça-feira (22) em uma ação da Polícia Civil em Resende. A operação chamada de "Bora" leva o mesmo nome do grupo de WhatsApp em que os criminosos organizavam o tráfico de drogas. Ele foi encontrado no bairro Fazenda da Barra I.



Segundo a Polícia Civil, a investigação começou no fim do ano passado quando vizinhos denunciaram a presença de drogas dentro da casa dele. No local, os agentes encontraram uma pequena quantidade de entorpecentes. O filho adolescente alegou que as drogas eram do pai.



Depois dessa ocorrência, a Polícia Civil conseguiu a quebra do sigilo telefônico do suspeito e descobriu que ele mantinha um grupo no WhatsApp com mais cinco pessoas. Na rede social, eles organizavam plantio, colheita, transporte e venda de diversos tipos de maconha. Entre esses tipos estava a "maconha gourmet". A droga era turbinada com um elemento químico mais viciante e com uma qualidade superior. Depois, era vendida para pessoas da alta sociedade de Resende.



Após a investigação, a Justiça expediu mandados de busca e apreensão. Um dos endereços era um sítio na cidade de Cruzília, em Minas Gerais, onde a quadrilha cultivava a maconha. Na cidade, a Polícia Civil descobriu que já havia um mandado de prisão aberto por tráfico de drogas. Ele estava foragido em Resende, onde foi capturado e preso na 89ª Delegacia Policial.