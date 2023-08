Bossa Nova passa a ser Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio

Rio - O gênero musical Bossa Nova foi declarado parte do Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro por meio da Lei nº 10.075/23, de autoria do deputado Márcio Canella (União), sancionada pelo governador Cláudio Castro, e publicada na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (24).

Um dos principais movimentos da Música Popular Brasileira (MPB) e que surgiu no final dos anos 50, a Bossa Nova se caracterizou pela forte influência do samba carioca e do jazz norte-americano. "Garota de Ipanema", composta por Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim, em 1962, é uma das músicas mais marcantes desse movimento, e ganhou reconhecimento mundial.

"Diante deste reconhecimento internacional, o ritmo da Bossa Nova, nascido no berço carioca, é um patrimônio cultural do povo fluminense e assim deve ser considerado de forma oficial", afirmou Canella.

Grandes nomes da música brasileira ganharam notoriedade na cultura e foram projetados por meio da Bossa Nova, entre eles, João Gilberto, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Roberto Menescal, Carlos Lyra, Toquinho, Nara Leão e Elis Regina.