Motorista de ônibus imobiliza assaltante em Resende

Um motorista de ônibus, de 50 anos, reagiu a um assalto, entrou em luta corporal e conseguiu imobilizar um assaltante em Resende. O caso aconteceu na quarta-feira (23) em um ponto de ônibus no bairro Paraíso.



Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor informou que ao parar no ponto para a entrada de passageiros, o suspeito, de 33 anos, anunciou o assalto e pegou o celular e dinheiro dele. Após o roubo, o motorista entrou em luta corporal e conseguiu imobilizar o assaltante.



O funcionário do transporte público acionou a PM, que prendeu o homem e o levou para a 89ª DP de Resende. Ele foi autuado em flagrante por roubo. Apesar do perigo ao reagir a assalto, ninguém ficou ferido.