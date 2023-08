Adolescente é apreendido em flagrante por tráfico de drogas

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido em flagrante por fato análogo ao tráfico de drogas na quarta-feira (23) em Quatis. O caso aconteceu no bairro Nossa Senhora do Rosário.



Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi abordado com uma mochila. Dentro da bolsa foram encontrados 54 pedras de crack, 21 pinos de cocaína e três rádios comunicadores.



Ele foi levado ao Conselho Tutelar de Quatis, que acionou a avó dele. Os dois foram conduzidos para a 100ª DP de Porto Real, onde o adolescente foi autuado pelo fato análogo ao crime.