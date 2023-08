Abertas as inscrições gratuitas para a segunda edição do projeto Reação Offshore

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Reação Offshore – Academia de Talentos, projeto gratuito voltado para capacitação de profissionais do setor de óleo e gás, fruto de uma parceria entre a ONG Todos na Luta, o Instituto Reação e a Firjan Senai. As inscrições para quem deseja concorrer a uma vaga no

curso até o dia 06 de setembro.

Para se candidatar, o profissional deve ter mais de 18 anos e curso técnico de nível médio completo em Mecânica, Automação Industrial, Instrumentação, Química, Petroquímica, Eletrotécnica ou Eletrônica, concluído a partir de janeiro de 2010 ou conclusão prevista até a data de encerramento das inscrições para processo seletivo do curso.

O Reação Offshore é um curso especializado que tem o objetivo de preparar tecnicamente e emocionalmente novos operadores de produção de petróleo offshore para o mercado de trabalho, contribuindo, assim, para o desenvolvimento do setor de óleo e gás que está em constante crescimento no país

O curso conta com 60 vagas disponíveis e tem duração estimada de 16 semanas. O início das aulas está previsto para outubro, na unidade Firjan Senai de Benfica, que conta com metodologia, estrutura e instrutores especializados em formação profissional.