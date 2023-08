Itatiaia inicia Campanha de Multivacinação nas unidades de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaia iniciou na quarta-feira (23) a Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. O objetivo é atualizar o calendário vacinal, evitando a reintrodução de doenças já eliminadas no Brasil.



A campanha acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas unidades de saúde. Durante o período da multivacinação, todos os imunizantes previstos no calendário para esta faixa etária estarão disponíveis nos postos de saúde.



Segundo a coordenadora de imunização, Andréa Millen, a meta é atingir 95% de cobertura do público-alvo. "É fundamental que os responsáveis levem as crianças e adolescentes para receberem as vacinas e manter o esquema de vacina em dia”, conclui.