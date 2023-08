Confira as vagas de emprego no Sine de Porto Real

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) de Porto Real está com vagas abertas para moradores do município. Os interessados devem se dirigir até a Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, no Centro, ou através do e-mail: sectrabalhoerendapmpr@gmail.com.



No momento do envio, basta anexar o currículo e preencher o campo “Assunto” com o nome da vaga desejada.



Confira as vagas de emprego disponíveis:

- Assistente operacional

- Encarregado de restaurante

- Mecânico a Diesel

- Auxiliar administrativo