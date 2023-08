Paes denuncia ameaças contra subprefeito da Zona Oeste após ações de ordenamento em Campo Grande

Rio - O prefeito Eduardo Paes denunciou, nesta quinta-feira (24), uma possível tentativa de coação praticada por grupo criminoso contra funcionários da subprefeitura da Zona Oeste. De acordo com postagem do gestor nas redes sociais, homens fortemente armados foram até o a sede do município na região para dizer que a operação de ordenamento no calçadão de Campo Grande, estaria causando prejuízos para os negócios.

"Para minha surpresa, hoje lá pelas 15hs dois carros com indivíduos fortemente armados se dirigiram a subprefeitura da zona oeste ameaçando o subprefeito Diogo Borba dizendo que a operação estaria causando prejuízos para os negócios deles. Isso é absolutamente inaceitável", comentou o prefeito.

Segundo Paes, a prefeitura já tinha o conhecimento de que a presença dos ambulantes era explorada por grupos criminosos que alugavam os espaços.

"No início dessa semana iniciamos uma operação de organização no calçadão de Campo Grande e ruas próximas. O objetivo dessa medida é somente permitir que ambulantes licenciados pela prefeitura possam trabalhar na região. Infelizmente todo aquele território tem sido ocupado por bancas de ambulantes ilegais. Já tínhamos conhecimento de que por trás desses 'ambulantes' existiam grupos criminosos organizados que alugam esses espaços", explicou.

Após a denúncia, ainda na postagem, Paes chamou o grupo de "delinquentes" e disse que as ameaças não surtirão o efeito esperado por eles.

"Só irá fortalecer a nossa disposição em combater esses falsos ambulantes que usam o problema social para auferir ganhos. É inadmissível um episódio como esse. Saibam esses delinquentes que essas ordens partem diretamente do prefeito e que ameaças a servidores da prefeitura não surtirão efeito. Muito ao contrário", garantiu Paes.