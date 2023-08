Homem é preso por roubar 20 kg de banana de hortifruti na Região Metropolitana

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (24), um homem acusado de roubar 20 kg de banana de um hortifruti em Niterói, na Região Metropolitana. Moisés da Silveira Lopes Júnior, de 30 anos, já tinha 12 passagens pela polícia por roubo, furto e tráfico de drogas.



Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que ele coloca as bananas em uma caixa e foge.

Homem é preso após roubar 20 kg de banana em Niterói#ODia



Créditos: Divulgação pic.twitter.com/Eqjh1xlNm0 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 24, 2023

De acordo com os policiais, o homem foi encontrado na Rua Doutor Paulo César, no bairro Santa Rosa. Durante a abordagem, o acusado disse que teria comprado o produto no Ceasa-RJ.O preso foi encaminhado para a 77ª DP (Icaraí).