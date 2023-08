Problema técnico em trem paralisa linhas 1 e 4 do metrô

Rio - O serviço do MetrôRio sofreu uma paralisação, na tarde desta quinta-feira (24), devido a um problema técnico apresentado por um trem, entre as estações Botafogo e Cardeal Arcoverde/Copacabana. De acordo com a concessionária, as linhas 1 e 4 operam com intervalos irregulares, sem previsão de normalização.



Ainda segundo a empresa, o trem foi evacuado e será levado para manutenção. O trecho entre as estações Cardeal Arcoverde/Copacabana e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca está paralisado.

Nas redes sociais, passageiros reclamaram do tempo dentro dos vagões, além da falta de ar condicionado em alguns trens.

Estou preso num vagão lotado e sem ar-condicionado há mais de 30 minutos, com pessoas passando mal e sem qualquer providência de vocês @metro_rio — Pedro Gilz (@PedroGilz) August 24, 2023

*Matéria em atualização