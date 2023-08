Polícia prende suspeito de matar namorada a facadas

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira (24), Lucas Bonfim Lhamas, de 34 anos, suspeito de matar a facadas a namorada Aline Candalaft, de 31, em São Paulo. Após mandar mensagem ao sogro confessando o assassinato, o investigado fugiu para Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, onde foi preso.

"Infelizmente, a Aline está morta. Ela já está morta faz bastante tempo. Sinto muito, eu a amava, mas não teve jeito", escreveu o suspeito para o sogro no último domingo (20).

O pai de Aline acionou policiais militares após receber a mensagem de Lucas, que mora no bairro de Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. A família, então, foi à casa do suspeito e encontrou a jovem em estado de decomposição, com um terço enrolado em uma das mãos e dois trechos bíblicos.

De acordo com os familiares, Aline estava desaparecida desde o dia 17. O pai contou que enviava mensagens à Lucas, mas ele dizia que o celular dela havia "pifado" e que os dois estavam passeando. Com a insistência do sogro, o namorado confessou o crime, desligou o celular e fugiu para o Rio de Janeiro. O casal estava junto há um ano e dois meses.

Na segunda-feira (21), o Tribunal de Justiça de São Bernardo do Campo decretou a prisão temporária do suspeito. Após investigações, policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam o homem na tarde desta quinta, em Guaratiba.