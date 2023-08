TIM abre inscrições para programa de estágio com foco em competências digitais

Atrair e capacitar talentos para os primeiros passos na carreira e impulsionar ainda mais o desenvolvimento de competências digitais e a inovação conectada na companhia. Esse é o mote do Programa de Estágio 2023 da TIM, o “Super Estags”, que está com 120 vagas abertas até setembro. A operadora busca, principalmente, estudantes que tenham paixão por tecnologia, além de atitude protagonista, gosto por desafios e aprendizado, perfil colaborativo e mentalidade ágil.



O programa foi reformulado em 2020, quando reforçou a premissa de valorização da diversidade para criar um ambiente de trabalho ainda mais inclusivo e inovador, flexibilizando os critérios de participação, como restrição de idade, curso, instituição de ensino e conhecimento de inglês. Essas mudanças já estão refletidas no perfil do atual grupo de estagiários da TIM: 57% se autodeclaram pessoas pretas ou pardas e 60% são mulheres. Também se tornou mais comum a contratação de estudantes acima dos 30 anos.

Inicialmente, as vagas estão distribuídas entre a sede da empresa, no Rio, e os escritórios regionais de São Paulo, Recife, Brasília, Belém, Belo Horizonte e Curitiba. O modelo de trabalho na TIM é híbrido, com presença no escritório por até três dias na semana. Para maximizar as oportunidades de aprendizagem dos estagiários, é prevista a flexibilização de até quatro dias presenciais, com acompanhamento de tutor, e uma jornada de aprendizagem customizada para o desenvolvimento de competências específicas das áreas de atuação, habilidades digitais e comportamentais.



Para completar, os estagiários participarão de projetos multidisciplinares, sessões de mentoria e trocas constantes entre estagiários e demais profissionais para networking.