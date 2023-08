Rio chega aos 40°C e bate recorde de temperatura pelo segunda dia seguido

Rio - A cidade do Rio chegou a marca dos 40°C, nesta quinta-feira (24), quebrando recorde de temperatura pelo segundo dia seguido no mês de agosto. De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), a estação de Irajá do Alerta Rio registrou a máxima às 16h10. A umidade relativa do ar também apresentou valores abaixo de 20% ao longo do dia. Na quarta-feira (23), a temperatura alcançou os 39,2ºC, também em Irajá.

fotogaleria

Ainda segundo o COR, uma massa de ar quente e seca está atuando há alguns dias na região central do Brasil. Na cidade do Rio, esse efeito de aquecimento maior aconteceu devido à aproximação de uma frente fria, que intensificou os ventos que trazem o ar mais quente e seco da região central do país para cá.

Nesta quinta-feira, cariocas aproveitaram a manhã de céu ainda ensolarado para curtir a brisa do mar. Na praia do Recreio, na Zona Oeste da cidade, a manhã foi bastante movimentada. Com água límpida e temperatura agradável, os pescadores, leitores, esportistas, fãs do bronzeamento natural e demais sortudos também foram agraciados com um bom mergulho.

Na sexta-feira (25), o deslocamento de uma frente fria pelo oceano manterá o tempo instável, com previsão de queda da temperatura, com a máxima chegando aos 28ºC. Haverá chuva fraca a moderada a qualquer momento, com possibilidades de pancadas rápidas a partir da tarde.

Já no sábado (26), a previsão é de chuva fraca e moderada, podendo passar de 10mm/h, e ventos moderados. As temperaturas podem atingir uma máxima de 26°C e mínima de 16°C.

No domingo (27), a frente fria seguirá em declínio, com as temperaturas variando entre 23°C e 14°C. Os ventos devem atingir 51,9 km/h e deve chover de fraco a moderado.



Além desses efeitos de massa de ar quente e seca e aproximação de frente fria, destaca-se o efeito do fenômeno El Niño. Não coincidentemente, 2019 também foi um inverno sob efeito desse fenômeno.