Irmã de jovem que se afogou na Praia do Recreio divulga texto em tom de despedida

Rio - A irmã de Jeferson Gomes, de 23 anos, que se afogou nesta quarta-feira (23), na Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio, publicou nas redes sociais do irmão uma mensagem em tom de despedida.



Luanda Gomes disse que, após olhar as mensagens que recebeu, tem a certeza do quanto o irmão era "sensacional" e amado.



"Uma coisa é certa: meu irmão veio para brilhar e brilhou muito nos seus 23 anos muito bem vividos, e de forma intensa. Queria agradecer e abraçar cada um por todo o carinho", finalizou a jovem.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas seguem ininterruptamente, com apoio de guarda-vidas e mergulhadores, além de motos-aquáticas, embarcações e drones. Familiares acompanham a ação.



Jeferson desapareceu após dar um mergulho na altura do Posto 9. Testemunhas disseram que a correnteza levou o jovem para longe da beira da praia. Banhistas que viram o afogamento tentaram ajudar, mas sem sucesso.