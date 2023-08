Alerj dá luto oficial de três dias pela morte do ex-governador Francisco Dornelles

Rio - O deputado Rodrigo Bacellar (PL), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deu luto oficial de três no parlamento em razão da morte do ex-governador Francisco Dornelles . Em texto publicado nesta quinta-feira (24), no Diário Oficial, a Alerj exalta a trajetória política do economista que também atuou como deputado constituinte, senador, ministro da República e presidente de honra do Partido dos Progressistas (PP).

Dornelles foi homenageado na quarta-feira, data de seu falecimento, durante sessão plenária. Os deputados fizeram um minuto de silêncio em lembrança do economista e foram à tribuna para destacar sua importância de sua trajetória política.

"Dornelles teve uma longa trajetória política marcada pelo bom convívio e diálogo, sendo admirado inclusive por adversários, independentemente de questões partidárias e ideológicas. Conhecido pela serenidade e habilidade nos bastidores, ele se tornou um conselheiro para várias gerações de políticos", disse Bacellar.

Ao lamentar a morte do companheiro de partido, o deputado Dionísio Lins (PP) ressaltou a atuação do ex-governador no Poder Judiciário. "Dornelles foi um belo procurador federal que deu uma aula e uma lição e espero eu poder continuar aqui, no Legislativo ou onde estiver, defendendo e honrando a liderança dele", disse o parlamentar.

"Francisco Dornelles foi um estadista. Um homem profundamente cortês, de uma fidalguia muito grande, incapaz de levantar a palavra, um mediador de conflitos e que conhecia os 92 municípios deste estado”, disse o parlamentar", homenageou Luiz Paulo (PSD).

Trajetória

Ao longo de seus 88 anos, Dornelles, que era doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), exerceu diversos cargos políticos. Ele representou o Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados por cinco mandatos e no Senado Federal entre 2007 e 2014.

Além disso, foi ministro da Fazenda, do Trabalho e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e vice-governador do Estado do Rio. Em 2016, assumiu o cargo de chefe do Executivo estadual como interino pela primeira vez, e dois anos depois, em 2018, Dornelles ocupou novamente o cargo de governador após o afastamento de Pezão.

O ex-governador viveu a política por anos, inclusive dentro de sua família. Ele é primo de segundo grau do ex-presidente Getúlio Vargas e sobrinho dos ex-presidentes Tancredo Neves e Castelo Branco. Ele também é primo de segundo grau, por parte de mãe, do deputado federal Aécio Neves.

Dornelles estava internado desde maio no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, e morreu nesta quarta-feira. A causa da morte não foi informada.