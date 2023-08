Chatuba recebeu grande ação social com foco na prevenção de doenças

ação social com serviços da Saúde e de outras entidades agitou a região da Chatuba. O foco principal era o repasse de informações e a prevenção de doenças como tuberculose.

Mesquita - Uma grandecom serviços dae de outras entidades agitou a região da Chatuba. O foco principal era o repasse de informações e a prevenção de doenças como tuberculose.

O espaço da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Subsecretaria Municipal de Assistência Social, contou com serviços do PROCON, Centro Social Fusão, AMEPA e Instituto Mãos à Obra, entre outras entidades.



Quem esteve presente recebeu orientações ainda sobre hanseníase, ATAV (Área Técnica de Ações contra a Violência) e tabagismo, além de estarem disponíveis testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C; imunização para Influenza, Covid-19 e Hepatite B; coleta de preventivo; aferição de pressão arterial; teste de glicose; e aplicação de flúor.



“Uma das maiores dificuldades que temos hoje, na saúde, é a falta de informação dos usuários. Com ações assim, conseguimos alcançar um grande número de munícipes e repassar conteúdos de prevenção necessários para ajudar a diminuir a quantidade de novos casos”, afirmou Silvio Diniz, coordenador da Vigilância Epidemiológica de Mesquita.



Houve também isenção para segunda via de RG, certidão de nascimento, certidão de casamento e certificado de reservista, entre outros documentos.



O evento contou também com a presença do programa Empoderadas, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que disponibilizou manicure, trancistas e design de sobrancelhas. Deu tempo ainda de rolar uma apresentação da Escola Municipal de Artes da Chatuba.