Movimento negro faz manifestação pelo fim da violência racista na Candelária

Rio - Representantes do movimento negro se reuniram, na tarde desta quinta-feira (24), em ato pelo fim da violência racista, na Candelária, no Centro do Rio. A Jornada Nacional de Luta Pelas Vidas Negras tomou as ruas em diversos estados brasileiros como São Paulo, Brasília, Bahia e Espírito Santo.



fotogaleria Os manifestantes se concentraram na Candelária, passando pela Avenida Rio Branco e o protesto seguiu até a Cinelândia. De acordo com o Centro de Operações Rio, houve interdições momentâneas durante o trajeto na região. Agentes da Guarda Municipal, CET-Rio e PM acompanharam o ato.

A mobilização é uma reação às recentes mortes por violência policial, como a do adolescente T.M.F morto a tiros em uma operação na Cidade de Deus, da menina A.F atingida por uma bala perdida dentro de uma kombi no Complexo do Alemão, em 2019, do jovem J.P.M.P durante uma operação da polícia no Complexo do Salgueiro, em 2020, e da Líder quilombola e ialorixá Maria Bernadete Pacífico, assassinada no último dia 17 de agosto, na Bahia.

Durante o ato, os participantes carregaram bandeiras e faixas com o lema, “Pelo fim da violência policial e de Estado, nossas crianças e o povo negro querem viver! Chega de Chacinas!”.

Entre as entidades que organizam a manifestação estão o Movimento Negro Unificado (MNU), Unegro, Conen e Uneafro Brasil e outras organizações.