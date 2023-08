Mulheres concluem cursos profissionalizantes do Espaço da Mulher Mesquitense

diploma dos cursos profissionalizantes de Depilação e de Design de Sobrancelhas, oferecidos no Espaço da Mulher Mesquitense. Os cursos tiveram duração de três meses, com 50 horas de carga horária. Os encontros eram realizados duas vezes por semana e contaram com exercícios práticos e teóricos.

Para Raisa Helena, de 30 anos, as aulas foram bem aproveitadas e todos os aprendizados serão colocados em prática. “Não foi um período simples. Moro um pouco longe daqui, mas não deixei que isso me impedisse de vir às aulas. Já fiz outro curso na área da beleza, em outro lugar, só que era pago. Ainda assim, não achei tão bom quanto esse, que foi de graça, incluindo os materiais”, comentou a moradora da Coreia.



A mediadora do evento foi a coordenadora do CEAM e gestora do Espaço da Mulher Mesquitense, Silvânia Almeida. “É sempre muito gratificante vir aqui para entregar certificados de conclusão. Eles são muito mais do que papéis, são ferramentas que geram esperança e motivação para transformar vidas. Com eles, as mulheres podem ingressar no mercado de trabalho ou abrir os seus próprios negócios”, destacou.



Novas turmas



Estão abertas as inscrições para as novas turmas de Depilação e Design de Sobrancelhas. As interessadas em receber a capacitação profissional, assim como as formandas, devem comparecer ao Espaço da Mulher Mesquitense e levar identidade, CPF e comprovante de residência em Mesquita. As aulas estão previstas para começarem já na próxima semana. O equipamento fica na Rua Libânia 195, na Vila Emil, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Lá, são oferecidos outros cursos profissionalizantes, como Barbeira e Cabeleireira.