Bairro Coelho da Roca recebe atendimento itinerante da Águas do Rio

Coelho da Rocha terão os serviços da Águas do Rio, como atualização de cadastro e regularização de débitos, na porta de casa.

Os profissionais estarão com colete e crachá da concessionária, para melhor identificação, e utilizarão uma maquininha de débito e crédito para pagamento de conta.



“Sabemos que nem todos os consumidores têm acesso rápido à internet ou conseguem se dirigir facilmente a uma de nossas lojas. Por isso é tão importante ir até essa população que precisa dos nossos serviços”, destacou João Paulo de Carvalho, gerente comercial da Águas do Rio.



Durante a visita, o cliente também poderá atualizar o cadastro junto à empresa e terá acesso a condições facilitadas para negociar.



Ainda segundo a concessionária, caso o morador tenha demandas que não possam ser resolvidas no ato da visita, as informações serão redirecionadas para resolução das equipes operacionais.