Dois homens são presos suspeitos de assassinar servidor do TRE-RJ na Penha

Rio - Dois homens foram presos, nesta quarta-feira (23), pela morte do servidor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), Sérgio Ricardo Leite de Souza, de 61 anos, desaparecido desde o último domingo (20). Um dos suspeitos é o ex-namorado da vítima, com quem se relacionou por dois anos.



Segundo as investigações, o crime teria motivação financeira. Durante o relacionamento, Rodrigo Rodrigues recebia uma mesada do companheiro no valor de R$ 5 mil, mas quando o namoro teve fim, o suspeito parou de ganhar o dinheiro. De acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Rodrigo, que confessou o crime, agiu com outras pessoas para conseguir extorquir o servidor. O comparsa do principal suspeito, Alejandre Nascimento, também foi preso.



Segundo a polícia, Sérgio conversava na internet com um homem há 15 dias e marcou um encontro no dia em que desapareceu, no entanto, as investigações apontam que, o perfil falso foi criado por Rodrigo para atrair a vítima até um imóvel na Penha Circular, Zona Norte do Rio. No local, Sérgio foi torturado e obrigado a fazer transferências bancárias que somam quase R$ 30 mil. Além disso, foi efetuado um empréstimo no nome da vítima no valor de R$ 90 mil.

O corpo de Sérgio foi encontrado carbonizado na última terça (22), em Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com ele, os policiais recolheram o cartão de uma conta conjunta que o servidor tinha com a mãe.



De acordo com a DDPA, o veículo de Sérgio ainda não foi localizado. As últimas movimentações foram registradas indo em direção à Baixada Fluminense, na segunda-feira (21). A polícia informou, ainda, que quem dirigia o carro era Rodney de Freitas, tio de Rodrigo. Ele segue foragido.



Segundo informações da corporação, outras pessoas estão associadas ao crime e inclusive, teriam se beneficiado das transferências bancárias. A dupla presa vai responder por extorsão qualificada, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e roubo de veículo.