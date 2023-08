Semana da Educação Especial Inclusiva em Meriti conta com atividades e palestras educativas

Semana da Educação Especial Inclusiva 2023.

São João de Meriti - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo vem realizando diversas atividades no município reforçando a

Cerca de 200 pessoas estiveram no auditório da Escola Municipal Profª Graça Grijó, para a abertura das atividades. Entre elas, diretores gerais e adjuntos, supervisores escolares, orientadores educacionais e pedagógicos.



Os profissionais assistiram a uma palestra com o doutor João Lucas Lima, sócio-fundador e diretor do Instituto Neurodiversidade: “Capacitar é incluir, informação é inclusão. Capacitar os profissionais da educação sobre as estratégias e ferramentas para acolher e estimular cada aluno é a forma mais eficiente de promover a inclusão”, destacou.



A secretária da pasta, Ana Paula Gomes, também presente ao evento, comentou: “Esse é um assunto de extrema importância para nossa rede, pois não basta recebermos o aluno em sala de aula, precisamos também que ele seja devidamente incluído”. Ela também parabenizou o trabalho realizado pela COEESI: “Eu sinto muito orgulho do trabalho que diariamente vocês desempenham aqui, ele tem nos feito caminhar a passos largos”.