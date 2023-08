Loja da Águas do Rio em Mesquita vira ponto de coleta de óleo de cozinha usado

Águas do Rio amplia o projeto ‘De Olho no Óleo’ e destina sua loja em Mesquita para ponto de coleta de óleo de cozinha usado.

De acordo com estudos, um litro de óleo é capaz de contaminar até 25 mil litros de água.



A população pode deixar o óleo usado em garrafas PET em lojas da concessionária. Esses resíduos serão recolhidos e transformados em material de limpeza sustentável.



A Coopcarmo, que fica em Mesquita e desenvolve um trabalho de coleta seletiva e reaproveitamento de materiais, é formada por mulheres catadoras e será uma das parceiras do projeto.



Para Hada Rúbia, de 68 anos, responsável pela cooperativa, é sempre importante participar de ações que beneficiam o meio ambiente. “A parceria com a Águas do Rio fortalece nosso compromisso social e ambiental. Além de colaborar com a natureza, este programa também reforça a restauração da cidadania, a inclusão social e a geração de renda para as mulheres da nossa comunidade”, comentou.



O ponto de coleta em Mesquita fica na Rua Arthur de Oliveira Vecchi, 23, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.