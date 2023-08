Morre policial baleada por ex-namorado PM na Zona Norte

Rio - A policial militar Aline Guizarra Costa, baleada pelo ex-namorado , o cabo Paulo Afonso Macedo Martins, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta quinta-feira (24) após mais de um mês internada. A informação foi pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio. O caso ocorreu no dia 20 de julho no Méier, na Zona Norte do Rio.Segundo testemunhas, o crime teria sido motivado por o agente não aceitar o fim do relacionamento. O cabo foi preso na época por tentativa de feminicídio. Com ele, foram apreendidas duas pistolas e munição. Após ser levado para a 23ªDP (Méier), ele foi transferido para a Unidade Prisional da PM, em Niterói, onde segue preso.Os dois estavam de folga no dia do crime. Aline chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Salgado Filho , onde passou por uma cirurgia e teve o estado de saúde considerado grave. A sargento era lotada no Hospital da Polícia Militar.Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a morte. "Hoje é um dia muito triste! Minha vida, minha sobrinha Aline nos deixou. Que Deus a receba", lamentou um tio."É com muita tristeza que soube do seu falecimento. Você foi uma guerreira em toda sua vida! Lutou o bom combate! Você estará em um lugar muito especial do lado do papai do céu. E que teus filhos e família tenham forças pra vencer esta dor. Você estará sempre nos meus pensamentos! Nunca vou esquecer da tua eficiência no atendimento aos pacientes que procuravam a emergência do HCPM! Vá com Deus, garota!", disse uma amiga.Ainda não há informações sobre o enterro de Aline. De acordo com Polícia Civil, com a morte da vítima, o inquérito será relatado como feminicídio consumado. A investigação está em andamento para conclusão do caso.