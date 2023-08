Viúva de fisiculturista morto em incêndio mostra melhora da cachorra da família

Rio - A viúva do fisiculturista Hugo Nascimento, a produtora Larissa Viana, usou as redes sociais para mostrar a recuperação da cadela da família, uma buldogue francês chamada Iza.



A cachorrinha teve ferimentos graves durante o incêndio que atingiu o apartamento da família no último dia 29 de julho. Além do animal, a pequena Maya, de 6 anos, filha do casal, teve 70% de seu corpo queimado e segue internada, mas não corre risco de vida. Hugo, marido de Larissa, morreu no acidente.



Os vídeos, feitos na última quinta-feira (24) e publicados no Instagram, mostram que Iza ainda faz uso de talas no dorso e está com a cabeça sem pelos, mas já aparece mais animada ao ver a dona. O registro aconteceu durante a visita da produtora à clínica veterinária onde o animal está internado. Veja:

Larissa Viana, viúva de fisiculturista, visita cadela da família e mostra recuperação nas redes sociais.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/DqqBmcVOui — Jornal O Dia (@jornalodia) August 25, 2023

"Olha gente, eu e minha mãe. Eu e minha mamãezinha. Eu tô melhorando", disse Larissa em um dos trechos da publicação.



Iza segue internada na clínica até o fim do seu processo de recuperação de todos os ferimentos que sofreu no incêndio. "Olha gente, eu e minha mãe. Eu e minha mamãezinha. Eu tô melhorando", disse Larissa em um dos trechos da publicação.Iza segue internada na clínica até o fim do seu processo de recuperação de todos os ferimentos que sofreu no incêndio.