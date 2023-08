PM de folga é morto após ser baleado em Santa Cruz

Rio - Um policial militar de folga morreu após ser baleado em um bar no bairro Largo do Bodegão, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira (24). Segundo a corporação, testemunhas relataram que houve uma discussão no estabelecimento e posteriormente dois homens em uma motocicleta passaram atirando contra o soldado Diego Pereira Teixeira.



Ainda segundo a PM, uma equipe do 27º BPM (Santa Cruz) foi acionada já para o Hospital Pedro II, na mesma região, para onde o agente foi levado. O militar estava na companhia de um amigo e um primo, quando após a briga, um dos homens que estava na motocicleta atirou em direção ao policial, que foi socorrido pelos amigos, mas não resistiu.



O soldado Diego Pereira Teixeira era lotado no 31° BPM (Barra da Tijuca). Ainda não há informações a respeito do sepultamento. Com a morte do agente, chega a 36 o número de policiais militares vitimados este ano.



Nas redes sociais, relatos afirmam que os assassinos seriam milicianos no grupo de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Foragido, ele é considerado um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro. A milícia comandada por ele atua em diversas áreas da Zona Oeste da capital e na Baixada Fluminense.



De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias da morte do policial militar. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e esclarecer os fatos.