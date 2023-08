Kremlin: 'É mentira dizer que governo russo ordenou morte do líder do Grupo Wagner'

O Kremlin afirmou, nesta sexta-feira, 25, que são falsos os rumores de que o governo russo ordenou o assassinato do líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin , que morreu em um acidente de avião dois meses depois de sua rebelião armada."É uma mentira absoluta. Tem que abordar essa problemática (do acidente aéreo) com base nos fatos", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, ao ser questionado por jornalistas sobre as insinuações de alguns líderes ocidentais sobre a possibilidade de o Kremlin ter ordenado a morte de Prigozhin."Há muita especulação a respeito do acidente de avião e da trágica morte dos passageiros, incluindo Yevgeny Prigozhin, e já sabemos em que sentido se especula no Ocidente", acrescentou.Segundo ele, a investigação ainda está em curso. Na quinta-feira, 24, o presidente Vladimir Putin disse que "espera os resultados", lembrou.