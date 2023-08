Casal é atropelado enquanto se beijava; namorado morreu

São Paulo - Um passeio de namorados com um cachorro em um posto de gasolina na Avenida Comendador Sant’Anna, em São Paulo, teve um desfecho trágico. Enquanto o casal estava parado para se beijar, um carro descontrolado os atingiu.

O acidente foi capturado por câmeras de segurança do local e o vídeo desse atropelamento circula nas redes sociais, mostrando o momento assustador do atropelamento. O caso aconteceu no domingo (20), por volta das 8h.



O motorista do veículo, de 30 anos, foi detido em flagrante após causar o acidente. Quando questionado pela polícia, ele afirmou não se lembrar do ocorrido. Um teste de etilômetro realizado no local indicou que ele estava alcoolizado.

O homem atingido pelo carro, de 31 anos, foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) porém, devido aos ferimentos, acabou falecendo. A mulher, de 26 anos, que também foi atingida, foi levada pelos bombeiros ao Hospital Municipal do Campo Limpo para receber tratamento médico.



O caso está atualmente sob investigação do 47º Distrito Policial (Capão Redondo) e foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo.