Influenciador afirma ter sido dopado e roubado em bar no Centro do Rio

Rio - O DJ e influenciador Luís Mattos relatou, por meio das redes sociais, que foi dopado e roubado na terça-feira (22), na Pedra do Sal, no bairro da Saúde, Zona Central do Rio. Na publicação, o DJ baiano afirmou que acordou sem camisa e sem seus pertences em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e não se lembra do que aconteceu.

"Essa foi a pior noite da minha vida. Toda vez que eu fechava o olho, eu pensava: 'eu poderia estar morto uma hora dessas'. O que eu passei não é brincadeira, é muito sério. Alguém te dopar para poder te roubar... Estou muito triste com isso, porque quem me conhece sabe que eu tenho o maior cuidado em tudo, não sou de ficar 'entregue' na rua", contou Luís em um vídeo publicado nesta quinta-feira.

O ex-participante do programa "De Férias com o Ex: Celebs", da MTV, que namorou o também influenciador Rico Melquiades, contou que foi a um bar para comer e beber com um amigo. Foi quando um outro homem, sozinho, chegou e pediu para se sentar com os dois. "Passou um cara extremamente simpático, começou a conversar e pediu para sentar porque tava sol. A última coisa que eu consigo lembrar é que eu estava bebendo e apaguei. Quando acordei, estava em um hospital aqui no Rio de Janeiro, sem celular e sem camisa", disse.

Ainda de acordo com Luís, uma funcionária da UPA relatou que ele havia sido deixado na unidade de saúde por uma mulher que não o conhecia. Ele teve ferimentos no braço e no rosto.

Até o momento, não há informação sobre o caso ter sido registrado em delegacia.