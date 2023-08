Imagens mostram que homem encontrado morto após Garota VIP caiu de muro

Rio - A Delegacia de Homicídio da Capital concluiu que o barbeiro Gilsonei Vasconcelos Xavier, que teve o corpo encontrado dentro de um condomínio após o evento Garota VIP, no último domingo (20), morreu após cair sozinho de um muro de cerca de 3 a 4 metros de altura. As informações foram confirmadas pelo delegado titular da distrital, Alexandre Herdy.

De acordo com o delegado, vídeos obtidos durante as investigações mostram que o barbeiro andou sozinho por 12 minutos na região antes de sofrer o acidente.



"As equipes da DH empreenderam uma série de diligências buscando compreender toda dinâmica que envolveu a saída da vítima do evento até o momento que ela é encontrada morta horas depois. Recolhemos diversas imagens de câmeras de monitoração da região, sendo possível determinar que a vítima saiu sozinha do evento, caminhou durante alguns minutos e em dado momento ela escalou um muro de cerca de 3 a 4 metros de altura localizado no condomínio da Marinha", explicou.

Vídeos mostram barbeiro Gilsonei Vasconcelos Xavier andando sozinho após evento do Garota Vip. A Polícia Civil concluiu que a vítima morreu após cair de um muro.



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/yZOGibgYBd — Jornal O Dia (@jornalodia) August 25, 2023



Herdy detalhou ainda que aparentemente a vítima escalou o muro sem nenhuma razão, já que não estava sendo perseguida e vinha caminhando normalmente. "A partir da escalda, ele perdeu o equilíbrio e caiu do outro lado do muro. Conforme determinado pelo laudo de necropsia e pelo perito criminal que compareceu ao local do fato, foi possível determinar que essa queda foi a causa da morte da vítima, então por hora conclui-se que está descartada a hipótese de homicídio. Os elementos dos autos indicam que a morte foi ocasionada por um acidente", finaliza.



A hipótese de homicídio havia sido levantada pela família de Gilsonei, que afirmou que a vítima teria sido agredida e por isso o corpo tinha muitas lesões. A versão apontava que o barbeiro teria sido retirado por seguranças do Garota VIP, após uma suposta confusão com uma mulher, e golpeado por um homem. Com o ataque, ele teria caído e batido com a cabeça no chão, onde continuou a ser chutado por outras pessoas.

Herdy detalhou ainda que aparentemente a vítima escalou o muro sem nenhuma razão, já que não estava sendo perseguida e vinha caminhando normalmente. "A partir da escalda, ele perdeu o equilíbrio e caiu do outro lado do muro. Conforme determinado pelo laudo de necropsia e pelo perito criminal que compareceu ao local do fato, foi possível determinar que essa queda foi a causa da morte da vítima, então por hora conclui-se que está descartada a hipótese de homicídio. Os elementos dos autos indicam que a morte foi ocasionada por um acidente", finaliza.A hipótese de homicídio havia sido levantada pela família de Gilsonei, que afirmou que a vítima teria sido agredida e por isso o corpo tinha muitas lesões. A versão apontava que o barbeiro teria sido retirado por seguranças do Garota VIP, após uma suposta confusão com uma mulher, e golpeado por um homem. Com o ataque, ele teria caído e batido com a cabeça no chão, onde continuou a ser chutado por outras pessoas.

O sepultamento aconteceu na tarde desta terça-feira (22), no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte. Gilsonei deixou dois filhos, uma bebê de oito meses e um menino de 4 anos.



Posicionamento Garota VIP



Em nota, a organização do Garota VIP disse que, há sete anos, se preocupa e adota "todos os cuidados necessários para que o nosso público se sinta seguro e completamente satisfeito com a experiência" e que não foi comunicada pelos órgãos públicos sobre ocorrências durante o festival, mas soube da morte de Gilsonei 36 horas depois, por meio de veículos de comunicação.



No comunicado publicado nas redes sociais, os responsáveis pelo evento no Rio informaram também que estão à disposição das autoridades para contribuir "no que for possível e ao seu alcance" com as investigações e que têm "total interesse na elucidação de todos os fatos, reiterando o total auxílio na busca e fornecimento de informações necessárias à elucidação dos fatos" e se solidarizou com a família do barbeiro.