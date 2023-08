Homem tenta se esconder embaixo de sofá e acaba preso no Espírito Santo; veja vídeo

Espírito Santo - Um homem foi preso nesta quarta-feira (23) no bairro Vista da Serra I, em Serra, na Grande Vitória, no Espírito Santo. Ele tentava se esconder embaixo de um sofá do lugar onda morava, mas foi encontrado por policiais.

De acordo com a Polícia Civil, a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra estava realizando uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão contra o suspeito.

Homem tenta se esconder embaixo de sofá e acaba preso no Espírito Santo.



Crédito: Divulgação/PCES#ODia pic.twitter.com/DNOMkMR1Ev — Jornal O Dia (@jornalodia) August 25, 2023

Segundo o chefe da DHPP da Serra, o delegado Rodrigo Sandi Mori, o preso, de 29 anos, era um foragido do sistema penitenciário. Ele teria saído com o benefício da saidinha temporária em 14 de fevereiro do ano passado e não voltou.



Ainda segundo o delegado, ele atua no tráfico de drogas da região da “Favelinha” no bairro Central Carapina, na Serra e, possui condenação de 14 anos de reclusão pelos crimes de tráfico e roubo. Além disso, também responde a um processo de homicídio ocorrido em março de 2012, no Bairro Central Carapina, Serra/ES.



Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.