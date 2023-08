Vereador pede que foguetório em mega show do DJ Alok seja suspenso

Rio - O vereador Luiz Ramos Filho (PMN), presidente da Comissão de Direitos dos Animais, tenta suspender o foguetório que vai anteceder o mega show do DJ Alok em comemoração ao centenário do Copacabana Palace, na noite de sábado (26).

Em ofício enviado à direção do hotel e aos organizadores do evento, o vereador afirma que fogos de artifício com ruídos superiores a 120 decibéis perturbam animais, recém-nascidos, crianças, idosos e autistas.

"Nada contra a festa, mas tudo contra o barulho dos fogos. A barulheira é proibida por lei, porque prejudica os animais, os idosos, os autistas, as crianças e os enfermos. Todos, inclusive o Copa, têm que se adequar às regras e usar os fogos menos barulhentos ou show de luzes", disse Ramos Filho.

Em nota, a organização do evento afirmou que o Show do Século segue todas as recomendações e legalizações dos órgãos competentes.

"Os fogos de artifício, que serão utilizados em determinados momentos do show, são de baixo ruído, sem estampidos, com explosões abaixo de 120 decibéis, assim como regulamenta o Projeto de Emenda à Lei Orgânica 22-A/2018. Todo material é certificado e homologado, e os produtos, de uso profissional, são os mesmos utilizados nos maiores eventos do mundo. As leis sancionadas e regulamentadas no país não proíbem os espetáculos pirotécnicos de baixo ruído", comunicou.

No fim do ano passado, a Câmara Municipal do Rio aprovou uma emenda à lei orgânica que proíbe a produção e comercialização de fogos de artifício com ruídos superiores a 120 decibéis - equivalente a uma bombinha de São João.

A direção do hotel, em resposta ao ofício, afirmou que não é produtora ou responsável pelo evento. "Esclarecemos que o Copacabana Palace não é o produtor ou responsável pelo evento e não possui

qualquer gerência direta sobre o mesmo, restando somente como homenageado do evento pelos

100 anos", afirmou no documento.