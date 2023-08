Morre idoso vítima de engavetamento envolvendo sete carros na Zona Oeste

engavetamento envolvendo sete carros na última segunda-feira (21), na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, morreu no dia seguinte do acidente. Ele estava internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio. Rio - O idoso, de 71 anos, vítima dona última segunda-feira (21), na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, morreu no dia seguinte do acidente. Ele estava internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o idoso foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, e posteriormente, foi transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

Outras duas pessoas também ficaram feridas. Alessandra Perrone, de 46 anos, foi socorrida e levada para a mesma unidade com ferimentos moderados. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a paciente já recebeu alta. A terceira vítima sofreu escoriações e foi liberada ainda no local.

De acordo com o Centro de Operações Rio, o acidente chegou a ocupar duas faixas da via.