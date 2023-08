Perícia conclui que pó branco jogado nas ruas da Zona Sul era farinha de trigo

De acordo com o delegado titular da DPMA, Wellington Vieira, o primeiro exame do material deu inconclusivo, no entanto, o resultado desta quinta (24) comprovou se tratar de farinha de trigo, o que condiz com a declaração prestada pelo casal. As últimas amostras foram colhidas na Avenida Portugal e na Rua Otavio Correa, na Urca. Dessa forma, as investigações serão concluídas.



O caso repercutiu após moradores alertarem sobre o risco da 'substância', que poderia ser veneno usado para matar ratos. As postagens continham vídeos nos quais o casal aparece jogando o pó nas ruas.



"Quem tem cachorro e mora na Zona Sul, estão jogando veneno nas ruas de vários bairros. É um pó branco, estão jogando ao lado dos canteiros, cuidado com o seu pet", escreveu uma. "Não sabemos do que se trata, então é melhor não deixar seus cães cheirarem ou lamberem", disse outra.



A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (DMPDA), que foi acionada pelos moradores no último dia 10, no entanto, havia informado que não identificou nenhum caso oficial de animais que teriam sido vítimas do suposto veneno.