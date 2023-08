Homem é baleado durante operação da PM com objetivo de ocupar o Complexo da Mangueirinha

Rio - Um homem identificado como Djalma Paz do Nascimento foi baleado durante uma ação da Polícia Militar no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na manhã desta sexta-feira (25). De acordo com a corporação, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram atacadas enquanto retiravam barricadas na comunidade para a efetivação da operação " Ocupação Mangueirinha ", mas não revidaram.

Os agentes encontraram a vítima, que ainda não foi identificada, ferida por disparos de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, no Parque Beira Mar.

Segundo a direção da unidade de saúde, Djalma foi atingido na altura do peito e precisou passar por uma cirurgia. Após drenagem de tórax, seu quadro é considerado estável e ele está sendo monitorado pela equipe cirúrgica. Moradores relatam que a vítima estava a caminho do trabalho no momento que foi atingida.

O Complexo da Mangueirinha vive dias de tensão. Na quarta-feira (23), dois suspeitos foram mortos durante uma operação nas comunidades Sapo, Corte Oito, Lagoinha e Dick. O frentista Jefferson Santos Grijo de Lima, de 27 anos, foi atingido por uma bala perdida e ficou ferido. Ele está internado no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes e seu quadro é considerado estável.

Um dos mortos na operação foi identificado como Beto Sales, o Beto do Sapo, apontado como chefe do tráfico de drogas no complexo de favelas.

Logo após a ação, a PM informou que montaria três bases móveis no interior das comunidades com objetivo de garantir policiamento ostensivo 24 horas por dia na região.