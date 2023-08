Polícia prende homem com 167 pedras semipreciosas na Rodoviária do Rio

Rio - Um homem foi preso, nesta sexta-feira (25), com 167 pedras semipreciosas na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, Zona Portuária da cidade.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) realizavam patrulhamento no setor de desembarque, quando tiveram atenção voltada para o passageiro que desembarcava de um ônibus vindo de Minas Gerais.



O acusado não soube explicar aos policiais sobre a origem do material e também não possuía nota fiscal dos itens. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à 4ª DP (Praça da República), onde a ocorrência foi registrada.