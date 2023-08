Dois caminhões que transportavam cervejas com indícios de falsificação são apreendidos

Rio- Mais de mil caixas de cerveja com indícios de falsificação são apreendidas na Dutra por agentes do Programa Operação Foco Divisas. Os materiais foram encontrados durante abordagens à dois caminhões no Posto de Controle de Fiscalização de Nhangapi, em Itatiaia.



Segundo informações da Secretaria de Estado da Casa Civil o primeiro veículo foi abordado por volta de 4h de quarta-feira (23). O motorista não tinha nota fiscal do produto e alegou que as caixas estavam vazias.



Já o segundo caminhão, abordado por volta das 10 horas do mesmo dia,estava com documentação irregular.



Os dois motoristas alegaram que a bebida foi retirada do mesmo depósito, localizado em São Paulo. No entanto, ao serem chamados, os representantes da marca de cerveja rotulada constaram irregularidades na numeração do lote.



Constada a falsificação, a ocorrência foi registrada na 99ª DP (Itatiaia) e os caminhões ficaram retidos com as mercadorias.



Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo é crime e pode gerar pena de 4 à 8 anos de prisão, além de multa.

Reportagem da estagiária Bruna Bittar, sob supervisão de Iuri Corsini.