Amigos e colegas da política se despedem de Dornelles em velório na FGV

Rio - Familiares, amigos e colegas da política comparecem ao velório de Francisco Dornelles, que acontece nesta sexta-feira (25) em auditório na Fundação Getulio Vargas (FGV) do Rio, em Botafogo, Zona Sul do Rio. Entre os nomes, os ex-governadores, Luiz Fernando Pezão e Sérgio Cabral, o prefeito Eduardo Paes e o presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira.



O ex-ministro, que também foi deputado, senador, secretário e atualmente era presidente de honra do partido Progressistas morreu na quarta-feira, aos 88 anos, após período de internação no hospital Pró-Cardíaco. A causa da morte não foi revelada pela família.

Pezão, que teve Dornelles como seu vice-governador, falou sobre a importância que ele teve para a política do Rio e do país. Segundo o ex-prefeito de Piraí, a história trazida por Dornelles é exemplo para muitos administradores públicos.

"Ele era muito culto, uma enciclopédia. Era uma fonte de conhecimento da administração pública, dos dois lados do balcão. Como executivo e dentro do parlamento. Poucos tem a sua habilidade e sua vivência do país. Vai fazer uma falta imensa. Era um oráculo. Circulava da esquerda à direita, então todos vinham consultá-lo", comentou Pezão.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também falou sobre Dornelles durante a despedida. "É uma grande perda. Uma perda enorme para o Estado do Rio de Janeiro. Pela figura de defensor do Rio que ele sempre foi. Uma perda enorme para todo o país. O presidente Lula já se manifestou publicamente com uma nota de pesar sobre a partida do senador e pediu que eu estivesse aqui pessoalmente para reforçar a solidariedade à família", disse.



Durante a cerimônia, o ex-governador Sérgio Cabral, solto desde fevereiro deste ano, prestou condolências à família de Dornelles e interagiu com outros políticos.