Equinor prorroga prazo para inscrições no Programa Estágio 2023

A Equinor, empresa de energia, prorrogou até quinta-feira, 31, o prazo para inscrições no Programa de Estágio. Ao todo, são disponibilizadas 21 vagas para as áreas de engenharia, geofísica, administração, economia, relações internacionais, logística, TI, contabilidade, física, entre outras.

O processo seletivo, aberto em 24 de julho, é conduzido pela Eureca, consultoria que ajuda a conectar jovens a oportunidades de trabalho. Entre os requisitos exigidos, estão a previsão de formatura entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025 e a disponibilidade para estagiar presencialmente no escritório da empresa, no bairro da Glória. A proficiência em inglês não é requerida para a participação no programa.

A Equinor oferece bolsa-auxílio de R$ 1.600, vale-refeição de R$ 1.430, vale-transporte, plano de saúde, 13º salário e curso de inglês compatível com a proficiência na língua, após teste de nivelamento. Os participantes do programa terão acesso ao Employee Assistance Programme (EAP), plataforma de suporte e aconselhamento legal, financeiro, psicológico e social 24h por dia, além da oportunidade de participar de treinamentos mensais sobre diversos temas.