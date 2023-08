Ação de cidadania na Maré vai ofertar 50 vagas de trabalho para mulheres lésbicas neste sábado

Rio - A Favela da Maré vai receber neste sábado, 26 de agosto, uma ação de cidadania voltada para mulheres lésbicas, em comemoração ao mês da visibilidade. Dentre as ações haverá uma feira de empregabilidade, na qual serão oferecidas 50 vagas, além de cursos de capacitação profissional, com apoio do programa Trabalha Rio, da Secretaria Municipal de Trabalho (Setrab).



As mulheres que forem ao local serão cadastradas, entrevistadas e encaminhadas para a fase de seleção específica por habilidade. A "Ação Sapatão - Cidadania na Maré" também vai oferecer oficina de currículos, atendimento especializado na barraca da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Câmara Municipal do Rio, atendimento jurídico e outros serviços.



A iniciativa é da mandata da vereadora Monica Benicio, em parceria com o Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem), da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e a Casa da Resistência Lésbica, entre outras instituições.



A ação cidadã vai das 12h às 18h. O endereço é Via A1, n° 91, Vila do Pinheiro, Maré.