Vídeo de jovem deitado em bagageiro de trem viraliza

Rio - Um vídeo publicado nas redes sociais viralizou ao mostrar um jovem deitado nas barras de apoio do bagageiro dentro de um trem cheio, na tarde desta quinta-feira (25), no ramal de Japeri, que seguia em direção à Baixada Fluminense.

Jovem viraliza após deitar em bagageiro de trem da SuperVia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/FrT0RsgQS7 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 25, 2023

Nas redes sociais, usuários do transporte comentaram: "Não julgo porque já tive vontade de fazer o mesmo, só não tive coragem", disse uma mulher."Área vip do trem", reagiu uma outra pessoa.Em nota, a SuperVia disse que orienta a população que respeite as normas de segurança e boa convivência dentro do sistema ferroviário.A concessionária ainda reforça que:"há em todas as estações de trens avisos sonoros e cartazes para alertar os clientes sobre segurança e convivência. O objetivo é orientar sobre o que deve e o que não deve ser feito, como, por exemplo, não andar pela via férrea, respeitar o carro feminino e não dormir nos bagageiros", disse o comunicado.