Indignado! Ex-jogador Emerson Sheik sofre tentativa de roubo na Zona Oeste

Rio - O ex-jogador de futebol Emerson Sheik denunciou nas redes sociais que sofreu uma tentativa de roubo na última quinta-feira (24). Segundo o atleta, uma criança tentou levar o celular enquanto ele estava dentro do carro no trânsito da Barra da Tijuca, na altura do posto 3, na Zona Oeste do Rio.



"Olha o que aconteceu na minha cidade, no lugar onde moro há 20 anos: Um menino de dez anos de idade tentou pegar o meu celular. Então, galera, na boa, fiquem ligados na Barra da Tijuca. Eu não estou acreditando nisso", disse Sheik.



Veja o relato do jogador:

Emerson Sheik sofre tentativa de assalto na Barra da Tijuca



Crédio: Reprodução — Jornal O Dia (@jornalodia) August 25, 2023

No Instagram, ele ainda relatou o espanto com a tranquilidade do criminoso. "Ele tentou pegar o meu celular e atravessou a rua a pé. É óbvio que, se ele tivesse levado o meu celular, eu teria descido do carro e corrido atrás dele. É uma criança e eu teria alcançado ele. Impressionante, uma tranquilidade, uma coisa tão normal", completou.