Itatiaia divulga programação da vacinação antirrábica

A Vigilância Ambiental de Itatiaia divulgou o cronograma da campanha de vacinação antirrábica animal deste ano em postos fixos. Sempre a partir das 8h, a primeira ação acontece no sábado (26) no bairro Nova Conquista.



Em setembro, no dia 23, será a vez dos bairros Vila Odete, Vila Paraíso, Vila Maia, Vila Magnólia e Jardim Paineiras. Em outubro, dia 28, os tutores de cães e gatos da Vila Flórida, Vila Pinheiro, Campo Alegre e Jardim Itatiaia, terão postos fixos em suas comunidades.



No dia 6 de novembro a campanha de vacinação chega a Penedo, atendendo tutores da região do Centro Comercial, Jardim Martinelli, Fazendinha, Centro Histórico e África I. E no dia 18, a imunização antirrábica acontece na Praça de Maromba e na Administração Regional de Maringá.



Podem ser vacinados contra a raiva todos os cães e gatos a partir de quatro meses de idade, mesmo os que já foram imunizados em anos anteriores. Os animais, no entanto, não podem estar doentes e as fêmeas não devem estar no período de gestação.