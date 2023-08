Itatiaia realiza Dia D contra a dengue neste sábado

A Vigilância Ambiental de Itatiaia realiza no próximo sábado (26) o Dia “D” contra a dengue e outras arboviroses, que são as doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos. A ação acontece na parte baixa do bairro Nova Conquista, das 8h às 14h.



Segundo o coordenador de Vigilância Ambiental, Rafael Rezende, os serviços incluem visitas domiciliares, orientação aos moradores sobre o combate à dengue e coleta de materiais inservíveis, que podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito da dengue.



O evento também vai contar com um posto fixo de vacinação antirrábica, atividades do Programa Saúde do Trabalhador e cadastro para castração de cães e gatos, além de atividades de conscientização sobre outras zoonoses.