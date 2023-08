Vila da Fumaça realiza tradicional torneio leiteiro

Nesta semana o tradicional Torneio Leiteiro da Vila da Fumaça chega a sua 23ª edição. O evento segue de sexta (25) a domingo (27), com uma programação repleta de atrações musicais que prometem agitar o Galpão Leiteiro da localidade.



Durante todos os dias haverá barracas com comidas típicas e populares na zona rural. O tradicional Torneio Leiteiro de Fumaça acontece em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-Rio) e a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Resende (Aciar).



Programação



Sexta-feira, dia 25

22h: Márcio Henrique e Gabriel,



Sábado, dia 26

17h: Encontro de calangueiros e violeiros

20h: Zero Bala

22h: Banda Dallas encerrando a noite



Domingo, dia 27

11h: Premiação

11h30: Os Príncipes do Piseiro