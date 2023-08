Mulher é assassinada a tiros pelo ex-companheiro na Região Metropolitana

Rio - Luana de Souza Ouverney, de 39 anos, foi morta a tiros quando andava na calçada, na noite desta quinta-feira (24), em Cachoeira de Macacu, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a polícia, o suspeito seria o ex-companheiro da vítima que está foragido.



Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que um homem desce da moto, vai com a arma na mão em direção a Luana e dispara contra ela.



Policiais militares do 35º BPM (Itaboraí) foram acionados para uma ocorrência na rua Adalgisa Veloso, no bairro Ganguri, e encontraram a mulher sem vida. Em seguida, a área foi isolada para perícia.



De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela 159ª DP (Cachoeira de Macacu), que instaurou um inquérito para apurar o crime de feminicídio. Agentes realizam diligências para esclarecer o caso.