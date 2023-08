Operação Foco apreende mais de mil caixas de cerveja com indícios de falsificação na Dutra

Agentes do Programa Operação Foco Divisas, da Secretaria de Estado da Casa Civil, e auditores da Receita Estadual apreenderam, na quarta-feira (23), dois caminhões com mais de mil caixas de cerveja de com indícios de falsificação na Via Dutra, em Itatiaia. A apreensão aconteceu no Posto de Controle de Fiscalização de Nhangapi, na divisa entre os estados de Rio de Janeiro e São Paulo.



O primeiro caminhão foi abordado por volta das 4h, quando passou pela fiscalização e não apresentou nota fiscal. O motorista alegou que as caixas estavam vazias. Já o segundo veículo foi parado por volta das 10h. A documentação apresentada pelo motorista estava irregular. Os dois condutores afirmaram que a bebida havia sido retirada no depósito da mesma empresa em São Paulo.



Representantes de uma empresa responsável pela produção das cervejas das marcas apresentadas estiveram no Posto de Fiscalização e constataram irregularidades na numeração dos lotes, afirmaram que as bebidas não foram produzidas pela fábrica da empresa e atestaram as suspeitas de falsificação. O caso foi registrado na 99ª Delegacia de Polícia Civil de Itatiaia. Os caminhões ficaram retidos com as respectivas mercadorias.