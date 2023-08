Quatis abre vagas para curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

A Prefeitura de Quatis, em parceria com a Firjan SENAI, está com inscrições abertas para o curso gratuito Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Podem participar moradores com idade entre 14 e 24 anos, com Ensino Médio completo ou matriculados no 2º ou 3º ano do mesmo nível escolar. Além disso, é preciso ter renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 de salário mínimo.



As inscrições até a próxima segunda-feira (28). Para isso, basta se dirigir até o Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), na Rua Nossa Senhora do Rosário, no Centro, com os seguintes documentos: RG, CPF e comprovantes de residência, escolaridade e renda.



As aulas do curso serão realizadas no campus do SENAI, em Resende, de segunda a sexta-feira, de 13h às 17h. Os alunos poderão utilizar o transporte gratuito do programa Geração do Amanhã.