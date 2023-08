Acidente deixa vítima fatal na Zona Norte

Rio - Um atropelamento provocou a morte de um homem na tarde desta sexta-feira (25), na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. A vítima, que foi atingida por um carro de passeio, ainda foi identificada. Motorista fugiu do local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel de Ramos foi acionado às 15h34 no local, mas quando a equipe chegou, a vítima já estava sem vida.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do BPVE foram acionadas no local e receberam a informação de que o motorista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Os agentes isolaram a área e a 21ª DP (Bonsucesso) foi acionada para fazer a perícia.



De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), o trânsito segue intenso no local e a CET-Rio teve que ser acionada para orientar motoristas no local do acidente.